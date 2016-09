Atmospheric Black MetalHammerheart Records11/1349:33

Schwarzmetall mit dicker Atmosphäre und fetten Melodien aus Chile? Hm, wer da bislang ins Schlingern kam, der wirft ab jetzt Sol Sistere in die Runde. Denn so heissen die heissen Newcomer, die mit ihrem Debüt "Unfading Incorporeal Vacuum" bei Hammerheart Records eingeschlagen haben und die Fahne für atmosphärisches Schwarzmetall auf den Punkt der Landkarte rammen, der Santiago de Chile heisst. Was die vier seit 2013 aktiven Jungs ausgetüftelt haben, sollte jedenfalls nicht ungehört an diejenigen vorbeiziehen, die Schwarzmetall lieben, wenn es weniger schwarz und nicht total böse daherkommt.



Schneller als ein Sturm, kraftvoll jagend, Hoffnung versprechend, Sehnsucht nährend, kurz: Das grosse Besteck legen Sol Sistere auf, wenn sie ihre euphorisierenden Melodien in die Höhe schrauben ("Relentless Ascension") und in stetigem Aufwind ungehemmt emporwirbeln lassen. Nur wenige Male bremsen lange gehaltene, beinahe reglos schwebende Töne die schier unerschöpfliche Energie. Prägnante Melodik, Aggro-Blasts, Raugesang und im Gedächtnis sich festsetzende Gitarrenlinien sind zu dichter Atmosphäre verwoben. Voller Bewegung und mit einem unentbehrlichen Tropfen Schwermut dunkel eingefärbt, landen Sol Sistere mit jedem Song einen Treffer. Sie lassen das Herz fliegen ("Sight Of The Oracle") und die werfen die Seele in einen wilden Mahlstrom ("Degraded Soul"). Das von der Violine begleitete Instrumental "Towards The Morning Star" entrückt für knappe zwei Minuten mit träumerischer Melancholie in eine heilere Welt. Mein persönlicher Wermutstropfen ist "Seeker of Souls". Auch wenn die progressiven Töne und das kurzzeitige Abweichen in den Klargesang gering dosiert eingeflossen sind, atmosphärisch fällt das Schlusslied gegen seine sieben Vorgänger ein Stückchen ab und nimmt mir den Eindruck, ein vollkommenes Album zu hören.



Fazit: Auch nach zig Durchgängen bin ich "Unfading Incorporeal Vacuum" zu keiner Minute überdrüssig geworden. Die Chilenen haben ein tolles Debüt eingespielt, das zwingend für Freunde von Atmosphäre, Schwärze und Gefühl ist.

01. Death Knell02. Relentless Ascension03. Deliver Us04. Sight Of The Oracle05. Degraded Soul06. Towards The Morning Star07. 6th Replicant08. Seeker Of Souls