Drei Jahre nach Gründung seines Soloprojekts Old Graves legt Colby Hink nach zwei EPs und einer Split seinen ersten Langspieler vor. Die EP "This Ruin Beneath Snowfall" aus dem letztem Jahr hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, so dass ich das neue Werk "Long Shadows" mit entsprechend hohen Erwartungen in den Player schob. Und siehe da, meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Colby Hink bleibt sich treu und schmückt auch die neuen knapp fünfzig Minuten seines atmosphärischen Schwarzmetalls mit nicht allzu viel Text aus, rückt zudem seinen rau-heiseren Gesang in den Hintergrund des Geschehens und setzt auf die Strahlkraft seiner Musik. Grobe Derbheiten sind Old Graves' Sache nicht, stattdessen trägt er den Hörer wellengleich auf melancholischen Klängen durch einen Ozean der Emotionen, freilich ausgewogen dynamisiert und gebremst. "Long Shadows" packt mit intensivem Stimmungsspiel und atmosphärischer Dichte. Die entrückenden Synthiewolken, die in "Slave To The Boiler That Heats The Baths" wabernd aufziehen, bauschen sich nicht zuckerwattig auf, sondern sind der oszillierende Schatten, aus dem sich Gitarre und Drums herausarbeiten.



Fazit: Alles fügt sich auf "Long Shadows" stimmungsschwer und gefühlssatt, aber ohne Schwulst und Larmoyanz zu verbreiten, zu einem grossen Album, zu einem wahren Kunstwerk, von dessen allgegenwärtiger Melancholie und stolzer Hymnik (grossartig in "Teeth Pulled From Gnashing Jaws"), eine zeitlose Gültigkeit ausgeht, wie sie in dieser Perfektion nur wenige zustande bringen.

01. Sumas02. Aethernaut I03. To Die, or Bear the Burden of Death04. Slave to the Boiler That Heats the Baths05. Walpurgisnacht06. Teeth Pulled from Gnashing Jaws07. Aethernaut II