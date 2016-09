Black Metal / AmbientProphecy9/1352:42

Coldworld ist eine Mischung aus Black Metal und Anathema. Damit ist die Chose ziemlich weichgespült und nichts für die engstirnige Fraktion unter den Teufelsanbetern. Und dennoch versprüht "Autumn" einen melancholischen Charme, der nicht ungehört bleiben darf, sollte angetöntes Attribut auf den Hörer nicht zutreffen.



An Streicherklänge, Tastenteppiche, Akustikgitarren, seichter Frauengesang und schleppende Rhythmen dürfen den geneigten Hörer nicht erschrecken. Schluchzend weinende Stimmen und Traumwelten zwischen Melancholie und Selbstmord haben wohl nur deshalb fast eine Dekade auf sich warten lassen müssen, weil Georg Börner, seines Zeichens einziger Initiant der Kaltwelt-Klangwelt, sich immer wieder Distanz zur Musik gönnen musste, hätte er sich doch sonst von seinen eigenen Klängen nach und nach in den Suizid treiben lassen.



Bei derartiger Musik ist die eine oder andere Langatmigkeit gleichzeitig Stilelement als auch Störfaktor. Damit ist nicht ganz klar in welche Richtung das Gesamturteil tendieren soll. Auf jeden Fall öffnen sich mit "Autumn" dunkle und faszinierende Traumwelten, die nicht ungehört bleiben sollten.

Tracklist:

1. Scars
2. Void
3. Woods of Emptiness
4. Autumn Shades
5. The Wind and the Leaves
6. Climax of Sorrow
7. Nightfall
8. Escape II