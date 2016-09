Death MetalInvictus10/13

Dreissig Jahre zu spät sind die besten aller Deathcult mit ihrer Klangart. Die schweizerische Version der zahlreichen Namensvetter schafft es genau mit dieser Anlehnung an die Todesstahlklänge der Achtziger, dreissig Jahre unvergessen zu machen und den richtigen Death Metal wieder auferstehen zu lassen. Mit dem sackstarken Debut "Beasts of Faith" wird es nicht lange dauern, bis allen klar ist, von wem man spricht, wenn man von Deathcult redet.



Die Mannen Diaboli (Traumalice), M. Goathammer (Blakk Old Blood) und P. Nekros (Asag) wandern irgendwo auf dem Grat zwischen frühen Morbid Angel, Venom und Possession. Damals war Death Metal immer mit einer Prise Thrash Metal versehen und teuflisch war er mindestens genauso wie der Schwarzstahl. Dass sich auch die eine oder andere frühe Dismember-Sequenz hinzumischt, zeugt von der Weltoffenheit des Vierers. Hauptsache alte Schule, so ist die Devise. Eines ist dabei klar: Viel Dreck, Rotz und Herumgekotze – genau so soll diese Art der Tonorgie klingen. Damit ist auch gesagt, dass hier eher der Groove zählt. Denn niemand muss bei Deathcult beweisen, wie gut er mit seinen Händen umgehen kann. Deshalb schleicht sich das eine oder andere brillante Solo in die Scheibe, währendem wahre Tempoexplosionen fast ganz ausbleiben. Schlussendlich stimmt dabei alles und Stilinnovationen wollte sowieso niemand.



Deathcult steht für Death Metal der alten Schule. Nicht mehr. Nicht weniger. Aber dafür verdammt gut!

Tracklist:

1. Barren Land2. Beasts of Faith3. Hammer of Golgotha4. Death in July5. A Foul Glint6. Discreate Homunkulus7. The Sick Within8. Evil Dead

Kommentar von Bernard Gui:

Das Album wurde nicht mehr von O.Ketzer eingesungen. Der Sänger hat schon vor ein paar Monaten gewechselt.

