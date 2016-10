Atmospheric Black Metal/Folklore/ProgresProphecy Productions11/1348:48

Nur ein Jahr nach "Tău", das den ersten Teil einer "Transilvanischen Trilogie" markiert, legen die Rumänen nun Teil Zwei vor: "ZI". Und eines sei gleich vorweg genommen: Wo der Vorgänger teils noch etwas schwer zugänglich und stellenweise planlos wirkte, kommt "ZI" überzeugend verwoben und stringent daher.



Eingeläutet wird mit den üblichen Verdächtigen: Hölzerne Perkussion, erdige Hornklänge, entfernte Chorgesänge, die mit stetigem Anschwellen gänzlich vereinnahmen – drängend bricht der Song irgendwann aus und fliesst weiter, in einen rohen, brachialen Teil. Was hier im Opener "Tul-ni-că-rīnd" passiert, ist exemplarisch für "ZI": geschickt und sanft wechseln sich fremdartig anmutende folkloristische Elemente mit wuchtigen, atmosphärischen Black Metal-Passagen ab; progressive Einflüsse finden ebenso ihren Weg wie auch feine, andersweltliche Melodien. Die einzelnen Übergänge sind dabei so geschickt konzipiert, dass ein konsistentes, sattes und absolut stimmiges Werk entsteht: Nichts wirkt aufgesetzt, alles ist am richtigen Platz, kompositorisch wie auch mischtechnisch. Die Songs lassen sich Zeit für ihre Entfaltung und zaubern damit eine einzigartig geheimnisvolle wie auch brachiale Stimmung.



"ZI" überzeugt als ehrliches, erdiges Werk, auf dem alles im richtigen Masse ineinanderfliesst. Negură Bunget erweisen sich hier als wahre Meister der Intonation einer wilden, rohen Natur, fernab jeglichen Kitschs und Klischeehaftigkeit.

