Nicht so klirrend kalt aber mit ähnlicher Durchdringung und Dichte wie sich einst Lunar Aurora oder Aaskereia die Welt erobert haben, zelebriert der helvetische Schwarzstahlhassbolzen Tardigrada seinen überaus erspriesslichen Einstand.



Der dem Namen zu entnehmende langsame Schritt ist musikalisch als Kontrast zur zeitweisen Raserei vorzufinden. So schleppen sich die mit kühlen Tastenteppichen verwobenen Zwischenspiele in dunkle Höhlen eisiger Atmosphäre. Das Einhergehen von hymnischen Raffelmelodien und einer fiesen Kälte hinterlegt mit einem eindringlichen sowie harschen Kreischgesang ist nicht nur der schweizerdeutschen Lyrik wegen epochemachend.



Paysage D’Hiver und ähnliche Klangfabrikanten sind Tardigrada nicht unähnlich, einzigartig ist der baslerisch zürcherische (welch ein unvereinbarer innerer Kampf!) Antagonismus trotzdem.

01. I02. E Sturm Zieht Uf03. II04. Die Wand05. III06. Erschöpft07. IV08. Emotionale Ödnis09. V10. Verfall