Death MetalDoomentia Records9/1329:28

Brutally Deceased sind fünf Jungs aus Tschechien, die als Musterschüler aus der alten Schwedentodschule entlassen wurden. Derb und schnell steigen sie in ihr drittes Vollalbum ein. Flinke Soli gehen ihnen zwischendurch ebenso gut von der Hand wie Ausflüge ins mittelschnell Melodische ("Where No Gods Dare") ansteckende Headbang-Reflexe auslösen. Achtmal ziehen sie straff durch, setzen auf effiziente Songs ohne Firlefanz und Verschleppungen. Dass "In Torment We Shall Strive", durch ein paar Wiederholungen zu viel, unnötig auf fünf Minuten aufgeblasen wurde (um die knappe halbe Stunde Spielzeit zu erreichen?), hinterlässt neben dem Eindruck schwindender Kräfte auch eine leichte Delle im bis dahin sehr guten Gesamtergebnis.



Fazit: "Satanic Corpse" ist sowohl lecker Madenfutter (siehe Cover) als auch ein gefundenes Fressen für Todesmetaller.

Tracklist:

Kommentar schreiben

01. The Art of Dying02. The Disclosure (In the Circle of Thy Bowels)03. Hostile Earth04. Epoch of Self-Denial05. Where No Gods Dare06. Ruthless Cleansing07. Withstanding the Funeral08. At One with the Dead09. In Torment We Shall StriveDu musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.Bist du noch nicht registriert? Du kannst dich hier gratis registrieren