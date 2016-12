Avantgarde Black MetalDebemur Morti Productions12/1347:02

Mit dem leicht sperrigen Debüt "The Tunnels" aus dem Jahr 2011 war sofort klar, dass Terra Tenebrosa aus Schweden Extreme ausloten und Musik machen wollten, die verstört und im gleichen Augenblick fasziniert. Zwei Jahre später untermauerten sie diesen Anspruch aussagekräftig mit dem leichter zugänglichen "The Purging". Heuer im Sommer veröffentlichten die Schweden "The Reverses" und die Scheibe rotiert nun seit Wochen mindestens einmal pro Tag in meiner Anlage und es ist abzusehen, dass sich daran so schnell auch nichts ändern wird!



Terra Tenebrosa inszenieren auf "The Reverses" erneut ein abgedrehtes und verstörendes Klangtheater aus genial arrangiertem Krach, hinter dem reichlich System steckt. Zwischen Industrial und Schwarzmetall angesiedelt, irrlichtern Harmonien zwischen kalkulierten Dissonanzen und mit hässlichen Echos gespiegelter, ins Groteske verzerrter Gesang. Gebündelte Kraft aus wuchtig stampfenden Akkorden und zitternd schwingenden Tönen, erschöpft sich in Lärmbrei oder steigert Stimmungen von unheimlich auf quälend. Das Universum von Terra Tenebrosa ist ein infernalisches, kaltes und ins Surreale führendes, das sie mit "Fire Dances" noch über die Spitze hinaustreiben. Klebrig-skurrile Melodik lässt das bis dahin schwarz austapezierte Universum wie in Falschfarben getaucht erstrahlen, dass man seinen Ohren kaum traut, so verblüffend ist das was man hört. Natürlich dauert es nicht allzu lange bis diese Stimmung gebrochen wird und der Horror wieder übernimmt, aber der (irr)witzige Effekt, den diese knapp sechsminütige Einlage hinterlässt, der ist so überwältigend wie ein Kanonenschlag im Tischfeuerwerk.



Das Fazit fällt denkbar knapp aus: Das ist Extremtonkunst!

Tracklist:

01. Makoria02. Ghost at the End of the Rope03. The End Is Mine to Ride04. Marmorisation05. Where Shadows Have Teeth06. Exuvia07. Fire Dances