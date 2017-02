Black MetalVendetta11/13

Wenn Schwarzmetall in die USA wandert, dort filigraner, rockiger und melancholischer wird, ist dies Grund genug, diesen zurückzuimportieren nach Europa. Ultha machen genau dies auf ihrem Zweitwerk, kreieren daraus aber noch viel mehr.



Denn eine reimportierte Amerika Black Metal Kopie wäre langweilig. "Converging Sins" ist aber ein Weltwerk aus Germanien, dessen Tiefgang, Atmosphäre und Melancholie in eine derart dichte Klanggewandung hüllt, dass ein bleibend frostiger Nachklang resultiert, auch Stunden nachdem die Wunderklänge verstummt sind. Musikalisch treffen Genretypisch Post Rock, Black Metal und etwas Doom Metal aufeinander, währenddem gesanglich das Gesamtspektrum aufgefahren wird. Gekreische im Stile von Silencer, Fauchklänge und traurige Frauengesänge bringen Abwechslung ohne das stilistische Gesamtbild mit zu viel Unschärfe zu versehen.



Ultha fällt nicht in die weichgespülte Post Black Metal Spielart, sondern wuchtet zwischen Raserei und seltenem Midtempo im Stile ganz grosser Black Metal Genrekumpanen. Das "Um die Ecke Schauen" und die natürliche Innovation macht "Converging Sins" zu einem der besten Schwarzstahlwerke der letzten Zeit.

Tracklist:

1. The Night Took Her Right Before My Eyes2. Mirrors In A Black room3. Athame I Bane emanations4. You Will Learn About Loss5. Fear Lights The Path (Close To Our Hearts)