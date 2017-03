Sinister MetalVįn Records11/1320:40

Reichlich verstörend steigen The Ruins of Beverast auf ihrer jüngsten Veröffentlichung ein: Inmitten einer düsteren, treibenden und äusserst hypnotischen Messe findet sich der Hörer wieder und kann sich dem Sog nicht entziehen, der sich mit donnernden Trommeln, fesselnden Gitarrenloops und einer betörenden, predigenden Stimme um die auditiven Füsse wringt und schlingt. Auf äusserst beeindruckende Weise ist damit die Umsetzung der Idee gelungen, hier eine Meditation zu vertonen, die mit dem 2017 erscheinenden Album ihre Fortsetzung finden soll.



Wie bereits zuvor bewiesen, vermögen The Ruins of Beverast auf äusserst originelle Weise zu covern – oder passender: Tributes zu erschaffen, wie ihre Version von Dead Can Dance’s "Enigma of the Absolute" zeigt. Auf "Takitum Tootem!" ehrt man diesmal Pink Floyd’s "Set the Controls for the Heart of the Sun" mit einem nicht minder verstörenden und seelenbannenden Arrangement.



Einmal mehr weben The Ruins of Beverast einen Soundteppich, den man wohl besser nur zu ganz besonderen Anlässen vor sich ausbreitet, denn "Takitum Tootem!" fordert unweigerlich mit stark hypnotischer Wirkung die Aufmerksamkeit ein, die die EP verdient und ist deshalb nichts für einfach mal so zwischendurch.

