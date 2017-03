Atmospheric Black MetalEigenproduktion10/13

Kaum ein Künstler bezeichnet sein eigenes Werk als weit weg der Perfektion. Dan Stollings, Sänger und Mastermind der amerikanischen Post Black Metal Formation Ghost Horizon macht dies allen Erwartungen zum Trotz. Inwiefern hat er Recht und was meint er genau?



Recht hat der Mann nur bedingt. Denn die zweite EP erreicht uns aus Arizona mit einer grossen Vielschichtigkeit. Dunkle Schwarzmetallklänge mit übereinandergelegtem Klar- und Kreischgesang, atmosphärische Mitteltemponummern und eine traurig schöne Stimmung zwischen Akkustik und Brachialität massieren die Ohrmuscheln. Leicht psychedelisch, aber immer melancholisch, seziert das Werk jeglichen Lebensmut.

Gemeint hat Dan die bewusst nicht perfekte Produktion. Eine dezente Kratzigkeit und deren Kontrast zum sanften, zeitweise fast filigranen, Klargesang funktionieren dann in der Tat ausgezeichnet. Den einen oder andern Abzug setzt es allerdings bei einigen etwas zu einfach gestrickten Passagen, die sich aber in sehr engen Grenzen halten.



Denn insgesamt finden sich Harmonie, Atmosphäre und aggresive Melancholie auf "The Erotics of Disgust" zu einer erpriesslichen Symbiose im Stile von Wolves In The Throne Room, Alcest oder Agalloch.

Tracklist:

Ähnliche Bands

Kommentar schreiben

1. Radiant Eyes2. So Hollow3. This Forever Flow4. WhispersDu musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.Bist du noch nicht registriert? Du kannst dich hier gratis registrieren