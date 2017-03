Doom / Death / Post MetalArt of Propaganda11/13

Drei Mal Gitarre und drei Mal Gesang: Durchschlagskraft, Wucht und Abwechslung ist für die Halmstader Formation Pflicht. Die Kür besteht aus donnerndem Doom Metal, der sich kühn mit Post Metal vermengt und so eine bisher ungehörte Atmosphäre schafft.



Das Debüt der Schweden offenbart, dass hier Profis am Werk sind, so tragen die Mannen Namen wie Shining, King Leaf Experience und mehr in ihren persönlichen Geschichtsbüchern. In diesen dürfte auch ein langes Kapitel zu den Themen Frust, Verzweiflung, Schmerz und Angst geschrieben sein. Denn genau diese inneren Zerwürfnisse kehren die Akteure mit "Grimen" nach aussen.



Wenn die sterile Kälte eines "Cringe" mit der Gewalt von vier Saiteninstrumenten auf den Hörer hinabbricht, wenn Choräle auf marktiefes Grunzen treffen, wenn wuchtige Basspanzer die Trommelfelle erschüttern, dann ist es Gloson Zeit. Und dies ist eine verdammt gute Zeit, denn sie ist brachial und gleichzeitig atmospärisch.



Ich hätte nicht gedacht, dass Hipster Sludge so einfahren kann!

Tracklist:

Ähnliche Bands

Kommentar schreiben

1. Prowler2. Fabulist3. Antlers4. Cringe5. Specter6. EmbodimentDu musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.Bist du noch nicht registriert? Du kannst dich hier gratis registrieren