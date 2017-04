Blackgaze / Post Black MetalEigenproduktion11/13

Aserbaidschan ist dank Emin Guliyev Heimat einer der besten atmosphärischen Schwarzmetall Einmannprojekte. Seit 2013 ist Emin derart schaffensfroh, dass "Anomie" bereits das Viertwerk aus Baku ist. Die Stilbezeichnung greift dabei deutlich zu wenig weit. Denn selbst eine Aneinanderreihung der musikalischen Einflussgrössen würde jeglichen Rahmen einer einzelnen Rezension deutlich sprengen.



Angefangen von Post Black Metal, Shoegaze und akustischem Rock bis hin zu Jazz und orientalischen Stammesklängen aus Aserbaidschan und Klassik, Noize und Sludge verarbeitet das Genie so ziemlich alles, was es an düster-dunklen Klängen je in Ohrennähe geschafft hat. Trotzdem bleiben die Tastenteppiche mit wildromantischer Melancholie aus einem Guss. Es reiht sich ein hymnenhafter Trauerepos an den anderen. Die stete Überlänge verdient sich das Album mit Abwechslung und Epik. So gelingen Frauengesang und Urgeschrei in der Symbiose mit Hochtemposymphonien vortrefflich. "Anomie" reicht dem Hörer sinnbildlich die Hand und führt diesen in eine aggressiv verträumte Gedankenwelt voller tiefschürfender Musik.



Violet Cold sticht dank der grossen Experimentierfreude und einer unglaublichen Klangdichte aus dem Wald an Post Black Metal Formationen heraus und schafft sich und der Welt eine Nische mit einer erspriesslichen Schaffenskraft.

Tracklist:

Ähnliche Bands

Kommentar schreiben

1. Anomie2. She Spoke Of Her Devastation3. Lovegaze4. My Journey To Your Space5. Violet Girl6. No Escape From DreamlandDu musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.Bist du noch nicht registriert? Du kannst dich hier gratis registrieren