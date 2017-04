Melodic Depressive Black MetalNaturmacht Productions12/1350:29

Tausendsassa, Hansdampf in allen Gassen, der Mann für alle Fälle oder einfach ein Workaholic? Ein vor Kreativität überbordender Mensch, dessen Motto heisst "alles muss raus"? Weil Kunst ja nicht von können kommt, sondern vom Müssen ... Egal, Dh ist ein vom Schaffensdrang Beseelter oder vielmehr ein vom Schaffenszwang Getriebener, der in mehr als einem Dutzend Bands zugange ist und mit "Nausea" die zwölfte Veröffentlichung seines Soloprojekts Imber Luminis vorlegt, mit dem er seine schwarzmetallische depressive Passion auslebt. Mit "Nausea" hat er ein Konzeptalbum um das Thema Existenzialismus aufgenommen und greift auf Sartres Roman "Der Ekel" zurück.



Feinnervig aber durchdringend lotet Dh die im Mahlwerk des Lebens nach Sinn suchende Existenz aus, die resignierend die Bedeutungslosigkeit ihres Daseins erkennt und darin freudlose Befreiung findet. Dabei schreit, klagt, wütet er ... ringt mit jedem Wort und setzt melodisch nicht nur auf träg dahinschaukelnde Traurigkeit, sondern von Beginn an auf ein gerüttelt Mass Dynamik. Kontinuierlich aufgebaute Spannungswellen erreichen in "The Withering and the Wake", "Meaninglessness" und "Migraine", durch Dhs fiebrig-überspannte Gesangsleistung noch verstärkt, gänsehautträchtige Intensität, in der Qual und Beklemmung spürbar ausgelebt werden. Weshalb sich Erleichterung einstellt, sobald die beiden letzten Lieder in tröstliche Post Black Metal-Gefilde ziehen und das Leiden lindern.

01. Starting with the End02. The 'I' has faded03. Introspection04. Mensch - Stern - Asche05. We are not Free06. The Withering and the Wake07. Meaninglessness08. Migraine09. Nothing Matters10. I Resign