Melodic Black MetalAvantgarde Music10/13

Ganz im Gegensatz zum unaussprechlichen Titel zelebriert Mountains Crave ganz eingängigen Schwarzmetall mit einer Neigung zur Epik und Melodie ohne die Kitschgrenze dabei allzu oft zu überschreiten.



Vielmehr sind Harmonien tragendes Stilelement zwischen schrillen Schreisequenzen und fiesen Raffeleien. Dass dabei ein Tastenteppich zu Grunde liegt, stört kaum, da die Keyboards nicht als Melodieträger sondern als Verdichtungsinstrument eingesetzt werden.



Ganz in die oberste Liga gelangt das Werk leider doch nicht, sind doch einzelne Abschnitte zu einfach gestrickt und damit leicht durchschaubar. Ganz neu ist die stilistische Ausrichtung dann auch nicht, haben doch Graveworm vor Jahren schon ähnliches geliefert, jedoch damals mit einem deutlichen Kitschüberschuss.



Alles in allem hört sich "As We Were When We Were Not" gut an, stellt die Stilwelt jedoch nicht wirklich auf den Kopf...

Tracklist:

Ähnliche Bands

1. Ynisvitrin
2. Istigkeit (We Saw Them of Old)
3. Clear Light of the Void
4. Arise O Magnificent Sun
5. As We Were When We Were Not
6. Theophany