Black MetalSeason of Mist11/13

Island reitet derzeit eine schiffshohe Schwarzmetall-Welle, die an Intensität und vor allem an Qualität kein anderes Land zu überbieten mag, auch wenn man die Anzahl Hammerbands nicht der Anzahl Einwohner zur Proportionalität stellt. Aušn gesellt sich zu den Wellenreitern hinzu und manövriert uns ein traditionell atmosphärisches Schwarzmetallwerk ins Ohr, das ohne Abstriche direkt in die absolute Oberliga quellt.



Das Zweitwerk der Nordmänner, die grösstenteils auch bei Dynfari werkeln, strotzt vor Urkraft. Melodie, Raffeleien und Kreischgesang lassen noch nichts Sonderbares verlauten. Doch die Gesamtkraft des Albums wirkt dennoch enorm. Womöglich liegt das daran, dass auf jegliche auf Post-Elemente verzichtet wird. Dennoch wirkt das Werk nicht altbacken, wenngleich traditionell melodischem Atmosphäre-Nordblackmetal nahe.



Aušn gesellt sich in die Ruhmeshalle von Zhrine und Misžyrming. Island liefert also nicht nur im Fussball stets höchste Qualität.

Tracklist:

1. Veröld Hulin2. Lķfvana Jörš3. Haldreipi Hugans4. Prķsund5. Ljósaslęšur6. Blóšrauš Sól7. Eilķfar Nętur8. Skuggar9. Ķ Hįlmstrįiš Held