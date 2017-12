Black MetalCzar Of Bullets11/13

Cold Cell aus Basel stellen sich zur Wahl der mächtigsten Doom/Schwarzmetalltruppe der Schweiz. Mit ihrem Drittwerk gelingt ihnen der Sieg auf gleicher Höhe mit Schammasch, denn mächtig ist neben eiskalt geradezu sinnbildlich für "Those".



Eindringlicher, marktiefer Kreischgesang vor wuchtigem Donnertrommeln zwischen Ritualklängen und Blastbeat, schreiende Gitarren voller Kälte: So versetzt Cold Cell die den Hörer in eine seelische Isolation. Imposante Hymnen wie "Heritage" setzen die eingängigere Krone auf die sonst durchwegs komplex gehaltene Kompositionslandschaft. Cold Cell bewegen sich also in der gleichen Teufelsküche wie Secrets of the Moon, als die noch gut waren. Damit ist auch skizziert, dass "Those" nichts mit Konsumentenfreundlichkeit oder gar Schnelllebigkeit zu tun hat. Vielmehr funktionieren die Stücke zwar schon beim ersten Durchgang, wachsen aber bei jeder Runde noch mehr, ohne dabei irgendwann an Facettenreichtum einzubüssen. Selbst wenn eine deutliche Struktur mit dem Spiel der Tempovariation immer wieder charakteristisch ist, durchschaubar wird Cold Cell dadurch noch lange nicht. Im Gegenteil: Es schafft Wiedererkennungswert.



Mit dem Drittwerk unter Czar Of Bullets jagt Cold Cell die Spitzenreiter helvetischen Schwarzstahls vom Thron und kreiert ein Wunderwerk im Gewand einer knallharten Produktion. Schön zu wissen, dass sich vor den alten helvetischen Göttern (Samael, Alastis, Celtic Frost, Excruciation, etc.) eine neue Reihe in der Schwarmetalbrigade bildet.

Tracklist:

01. Growing Girth02. Entity I03. Seize The Whole04. Tainted Thoughts05. Sleep Of Reason06. Entity II07. Drought In The Heart08. Heritage