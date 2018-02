Black MetalLupus Lounge11/1322:00

Die Teutonen von E´s lassen ihre Genregenossen von Helrunar, Farsot und Der Weg Einer Freiheit mittlerweile vor Kälte erstarren und spielen ebengenannte bisweilen sogar an die Wand. Mit der aktuellen Mini-Veröffentlichung źStillstand und Heimkehr╗ werden sie ihrem frostigen Namen einmal mehr gerecht und kehren gar in die Eiszeit von źWetterkreuz╗ zurück.



Das bedeutet einmal mehr, dass sich Schwarzmetall mit Ambient und Post Metal Anleihen paart, nur mit dem dezent kühleren Fokus als noch auf dem Vorgängerwerk źBannstein╗. Der Drang zur Depression, zur vollständigen Zerrüttung des Selbst findet in einem Wortgefecht aus Anekdoten der Verzweiflung einen Höhepunkt, der wiederum nicht nur Beiwerk ist, sondern schlicht tragendes Element des Gesamtkunstwerkes wird. Vorgetragen werden die Textsequenzen mit Vielerlei Klanggesicht: Von Rabenhaft bis fauchend und flüstern schreien die Worte durch Mark und Bein. Musikalisch bleibt der Eiszapfen sich selbst treu und knackt den Gefrierpunkt gleich im Minutentakt.



źStillstand und Heimkehr╗ ist ein vollständig unbarmherziges und dennoch hoch emotionales Werk geworden, dessen einziges Manko es ist, nicht ein Volllängealbum zu sein.

1. An den schwarz besandeten Gestaden2. Stillstand und Heimkehr

