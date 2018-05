Black MetalNorthern Silence8/13

Der Däne Ynleborgaz kämpft seit 18 Jahren darum, sein Erstlingswerk zu toppen. Und leider ist auch für das neuste Werk der Name des Erstwerks Motto für alles was noch kommen wird "Kampen fortsætter" - der Kampf geht weiter.



Wohlverstanden, beim Versuch sind Angantyr Jahr um Jahr immer wieder gute bis sehr gute Werke gelungen. Doch irgendwann hat sich die Selbstrepetition zum Standard gemacht und die Dichte an Lichtblicken ist rar geworden. Viel Ungehörtes gibt es denn auch auf "Ulykke" nicht. Es dauert kaum Sekunden, bis klar ist, wer am Werk ist. Die einen mögen es Stiltreue nennen, anderen ist die Wiederholung mittlerweile zuwider: Schrammlige Schwarzstahlriffs alter Schule mit eingängigen Raffelmelodien in Überlängestücken und stampfenden Rhythmen sind auch dieses Mal das Ein und Alles von Ynleborgaz. Wohlverstanden: Hätte man das nicht alles schon von Angantyr gehört, so klängen die Stücke durchaus nach der Oberliga des traditionellen Black Metal.



Die acht Punkte gibt es für Angantyr dann doch noch, weil die Lieder durchaus Qualität haben. Es fehlt allerdings insgesamt an den Übersongs wie damals "Stormen fra nord" und etwas mehr Überraschung und Weiterentwicklung hätten definitiv auch nicht geschadet.

1. Ulykke er dit navn2. Visdoms virke3. Krageben4. Trael af tomme ord5. Falbudt og forrådt6. På sin moders grav7. Råddenskab I sortenmuldDu musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.Bist du noch nicht registriert? Du kannst dich hier gratis registrieren

