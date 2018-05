Pagan MetalMetal Blade9/13

Während sich die einen an der eigenwilligen Stimme Alan’s stören, gehören Primordial seit Äonen zu den Favoriten des Schreibenden. Nach nunmehr bald 30 Jahren des Bandbestehens setzen uns die Iren ein Werk vor, an welchem sich die Geister scheiden werden.



Denn einerseits ist die aktuellste Epopöe nicht mehr so rundgeschliffen und andererseits fehlen die ganz grossen Hymnen, die Primordial in den letzten zehn Jahren ausgemacht haben. Hingegen ist die reduzierte Eingängigkeit eine Einladung zur Langzeitfreude der neusten Primordial. Auch der akzentuiertere Schwarzstahleinsatz erhöht den Kontrast bisweilen, so dass die stampfenden Hymnen aufgewertet werden. Vielleicht liegt das Zwiegefühl auch an der flacheren Produktion, die dem einen oder anderen zu nivelliert erscheinen dürfte. Trotzdem bleibt Primordial eine gute Idee für Menschen mit einem Flair für dunklen, epischen Stampfpaganmetal mit einigen Schwarzmetalleinschlägen.



Das alles hat Primordial nicht gehindert mit «Exile Amongst the Ruins» die höchsten Chartplatzierungen der Formationsgeschichte zu erreichen. Irgendetwas ist also dran an den positiven Anteilen dieser Rezension.

Tracklist:

Ähnliche Bands

Kommentar schreiben

Weiteres von Primordial

1. Nail Their Tongues2. to Hell Or The Hangman3. Where Lie The Gods4. Exile Amongst The Ruins5. Upon Our Spiritual Deathbed6. Stolen Years7. Sunken Lungs8. Last CallDu musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.Bist du noch nicht registriert? Du kannst dich hier gratis registrieren

Kritik: Primordial - Spirit The Earth Aflame

Kritik: Primordial - To the Nameless Dead

Bericht: Interview: ...wir sind Musiker, keine Unterhaltungskünstler...

noch mehr...!