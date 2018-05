Doom / Death MetalSepulchral Voice10/13

Wenn es um sakralen Death Doom Metal geht, stehen die Langhaarigen bei den Berlinern von Necros Christos Schlange. Seit nunmehr siebzehn Jahren turnen die Okkultisten im Metalzirkus und haben dabei Mengen mehr Split-Veröffentlichungen und EPs erschaffen als Volllängealben. Für einmal steht nun wieder ein derartiges Komplettrelease an. Und es soll das letzte sein.



Eine dreckige Mischung aus Dead Congregation, Morbid Angel, Candlemass und den orientalischen Elementen von Melechesh, natürlich in todesmetallischer Form, ergibt die Grundmauer von Necros Christos. Dazu normieren einfache klassische Stampfriffs frühen Todesstahls die Linien. Ein hallender Brachialgesang koordiniert den Verlauf. Dazu gesellt sich ein Dach aus ausgewählten Innovationsausbrüchen wie akustische Gitarren und barocke Pianoklänge sowie düstere Gitarrensoli.



Necros Christos gewinnt mit einer Ehrlichkeit, jenseits jeglicher Trends, einer unbändigen Schwere und einer brachialen Wucht aus der Gesangsecke. Dabei ist keine der 113 Minuten Spielzeit verlorene Mühe, denn die zahlreichen Zwischenspiele sind mehr als interessant, sorgen für einen roten Faden und verdüstern die okkulte Stimmung noch einmal mehr.



Necros Christos schreibt mit «Domedon Doxomendon» ein grandioses Testament und alle dürfen erben.

Disc 1 - ITH א1. Temple I - Zohar of the Sky2. I Am Christ3. Gate of Sooun4. Temple II - Cistern of Bethlehem5. Tombstone Chapel6. Gate of Damihyron7. Temple III - Helper of YHVH8. He Doth Mourn in Hell9. Gate of Aion TsevaothDisc 2 - SETH ב1. Temple IV - Oracle of Men2. Seven Altars Burn in Sin3. Gate of Arba-Hemon4. Temple V - Bereshit5. Exiled in Transformation6. Gate of Behet-Myron7. Temple VI - Weight of Gold8. The Heart of King Solomon in Sorcery9. Gate of SulamDisc 3 - TEI טטט1. Temple VII - Alive in Sheol2. The Guilt they Bore3. Gate of Jehudmijron4. Temple VIII - Smoke in Fire5. Exodos6. Gate of Dimitrijon7. Temple IV - Redeemer to Zion8. In Meditation on the Death of Christ9. Gate of Ea On