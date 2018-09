Black MetalProphecy10/13

«Vanitats Vanitatvm» - alles ist eitel, alles ist Schein. Doch der Schein trügt. Die Leere, die Helrunar’s neustes Werk erzeugt ist derart durchdringend, dass sie geradezu erfüllend wirkt.



Musikalisch bleibt vieles beim Guten. Die Linie des Vorgängerwerkes mit den Anleihen des Todesstahls wird allerdings etwas zurückgeschraubt. Es entstand trotzdem oder gerade deshalb ein spannend wuchtiges Erzeugnis, dessen Klänge niemandem vorenthalten bleiben sollten. Episch, rau und mit einer gesunden Rohheit versehen schwingt das Pendel von Helrunar über den Böden des Extrem Metal.



Für einmal geht es textlich weiter zurück als gewöhnlich. Die Epoche der griechischen Mythologie steht in wilder Interpretation Pate für einige lyrische Sequenzen. Darüber hinaus geht es jedoch erneut in die Pestzeit und bis zum spätmittelalterlichen «Simplicissimus». Wiederum weitestgehend in Deutsch gehalten gewandet sich die Lyrik in breites Fachwissen und spannende Anekdoten vergangener Zeit und wird in gewohnt rabenhafter Kreischstimme vorgetragen.



An «Sól» oder «Frostnacht» kommt das neuste Stück aus Münster nicht ganz heran. Dennoch können die meisten Stilgenossen einpacken.

Tracklist:

Ähnliche Bands

Kommentar schreiben

Weiteres von Helrunar

01. Es ist ein sterbend Licht02. Saturnus03. Lotophagoi04. Blutmond05. Vanitas Vanitatvm06. In Eis und Nacht07. Nachverzehrer08. Als die Welt zur Nacht sich wandt09. Necropolis10. Der Tag an dem das Meer seine Toten freigibtDu musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.Bist du noch nicht registriert? Du kannst dich hier gratis registrieren

Kritik: Helrunar - Frostnacht

Kritik: Helrunar - Baldr Ok Iss

Kritik: Helrunar - Niederkunfft

Kritik: Helrunar - Sól

Bericht: Interview: Ketten durchbrechen

noch mehr...!